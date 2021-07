Laylow : son dernier album explose les scores !

Le projet de Laylow enregistre des chiffres dingues !

Le vendredi 16 juillet dernier, Laylow a livré une merveille : "L'Étrange histoire de Mr Anderson". Un album fort, percutant, travaillé… Le projet cartonne !

Laylow fait parti de ces artistes pour qui la musique est un journal intime, un porte-voix, un moyen d’extérioriser les peurs, la joie, la tristesse, les doutes. Le rappeur vient d’en faire une nouvelle fois la démonstration avec la sortie de son nouvel album: "L'Étrange histoire de Mr Anderson". Un projet d’une très grande qualité qui ne s’écoute pas à la va-vite. La lecture aléatoire est totalement interdite par Laylow. Les sons ont une suite logique qui racontent une histoire, celle d’un garçon qui rêvait de s’envoler mais qui était trop souvent rattrapé par la réalité. Et comme il le dit si bien : "Ce n’est pas un album de love". Il parle de lui et s’adresse à certaines personnes : "Je n'ai pas essayé de parler à tout le monde...j'ai voulu parler à ceux qui ont des rêves, qui se sentent bloqués dans le tunnel et qui peinent à voir la lumière au fond". Cet opus est réellement très travaillé avec un casting cinq étoiles pour le sublimer. Ont répondu présent Damso, Nekfeu, ou encore Hamza. Le succès était donc inévitable.

Avec "L'Étrange histoire de Mr Anderson", Laylow a fait le meilleur démarrage de l’année derrière SCH. Le projet s’est écoulé à 20 343 exemplaires en trois jours seulement, dont 11 000 en physique. Un excellent score !

Une seule chose à dire : bravo ! Il a encore réussi à faire grandir l'attente à la sortie de chacun de ses sons ou de ses projets. Et ce n’est pas donné à tout le monde…