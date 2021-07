Asap Rocky tease un son inédit !

Un extrait dans la campagne officielle PacSun.

Il n'est pas nouveau qu'Asap Rocky se passionne pour deux domaines : la mode et la musique. Il a décidé d'allier les deux pour la nouvelle campagne de PacSun. Sur Instagram, on a eu la bonne surprise d'entendre la voix du rappeur dans le clip publicitaire et qui plus est cela semble être l'extrait d'un nouveau single.

Trois ans déjà que les fans d'Asap attendent son nouvel album. Depuis "Testing" sorti en 2018, le rappeur originaire d'Harlem semble s'être plus impliqué sur sa deuxième passion qui est la mode. Début juillet, il a même signé un contrat avec la marque de vêtements lifestyle PacSun faisant de lui le premier directeur artistique invité de l'entreprise. Icône de la mode sur la scène internationale, il est devenu habituel de le voir dans les fashions weeks de Paris et Milan. Mais il ne délaisse pas la musique pour autant ! Il a déclaré que "All Smiles", son projet, était désormais prêt à 90%.

La nouvelle campagne publicitaire de PacSun pourrait être l'annonce qu'on attend tous... son retour musical ! En tout cas tout nous porte à le croire. Il y a quelques jours déjà, Internet était en folie quand des photos de Rihanna, sa petite amie, et Asap Rocky ont fuité. Après avoir été surpris sortant du studio, ils tournaient un clip vidéo à New York dans le quartier du Bronx. Ce post sur Instagram confirme encore un peu plus nos espoirs, il pourrait revenir dans le game incessament sous peu.

On attend avec impatience le titre en entier !