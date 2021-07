Booba passe une dédicace à Karim Benzema, qui lui répond

B2O met à l’honneur le footballeur dans "Dragon".

Booba a sorti un nouveau titre vendredi 16 juillet. Appelé "Dragon", le clip du morceau regorge d’images références, dont une concernant Karim Benzema.

Il n’est plus question de retraite pour Booba. Depuis la sortie de son dernier album "Ultra", le rappeur de 44 ans enchaîne les singles et les clips. Même si récemment, son désaccord avec BFM TV, son clash avec Gims ou encore ses attaques envers Kaaris font l’actualité, il n’en reste pas moins très productif. En effet, vendredi 16 juillet, le Duc a sorti un tout nouveau morceau, accompagné de son clip, "Dragon".

Pour la réalisation, Booba a fait appel au réalisateur Adonis pour un clip rempli d’esthétisme et de références. La vidéo, accompagnée des paroles du morceau, se décompose en plusieurs parties sur l’écran qui représentent diverses caméras. De la caméra 1 à la caméra 6, on peut admirer un enchaînement de séquences tirées notamment du cinéma, du sport, sans oublier des paysages et quelques apparitions de B2O. Ainsi, pendant près de 3 minutes, des scènes faisant directement référence aux paroles de la musique se succèdent. On y aperçoit par exemple un scène de Scarface et Peaky Blinders, Game of Thrones, Thierry Ardisson, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. La célébration du sportif après un but accompagne la phrase : "On perd on win on apprend". Nul doute que Booba doit ici faire référence au retour très remarqué du footballeur en équipe de France pour l’euro 2020 (4 buts en 4 matchs quand même).

Un hommage qui n’est pas perçu inaperçu et qui est arrivé jusqu’aux oreilles du footballeur. Environ deux jours après la sortie du clip, le lyonnais a partagé l’extrait du clip le concernant en story sur Instagram. Accompagné d’émojis, la dédicace semble lui avoir fait plaisir. Dans le passé, B2O et Benzema étaient proches. Un différend en 2020, à cause de l’histoire entre Sadek et Bassem Braïki, les avait éloigné, mais peut-être que "Dragon" est la première étape vers une éventuelle réconciliation.

Affaire à suivre…