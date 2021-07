Kanye West : son album dispo ce vendredi ?

Kanye West pourrait lâcher son projet en fin de semaine !

Kanye serait enfin prêt à livrer "Donda". Un opus qui était attendu l’année dernière mais dont la sortie a été repoussée sans cesse. Le rappeur aurait décidé de mettre fin à ce suspens interminable en publiant le projet ce vendredi.

Un album de Kanye West se fait attendre "Donda : With Child". Si le projet aurait pu être délivré le 24 juillet 2020, il n’a jamais vu le jour. La raison ? Celui pour qui Netflix a acheté un documentaire à 30 millions de dollars a été très affecté par sa vie personnelle. Son divorce avec Kim Kardashian a été compliqué à digérer. Son ami CyHi The Prynce s’était exprimé à ce sujet dans une interview. Il déclarait : "Je pense que [Kanye] a commencé à travailler dessus à la fin de l’année dernière. Aux alentours de novembre, décembre ou janvier, il a fait une sorte de pause. Une petite pause pour les vacances, pour se retrouver en famille. On a recommencé à travailler, c’est pour ça que je suis là aussi".

Il semblerait que tout avance enfin ! En effet, une release party aura lieu vendredi à Atlanta. Les personnes présentes à la soirée ont même dévoilé une partie de la tracklist. Les collaborations sont incroyables : Travis Scott, Playboi Carti, Tyler The Creator, Lil Baby, Post Malone, Griselda…



Il y a donc de fortes chances que l'album voit le jour. Tout réussi ces derniers temps au rappeur. Il a retrouvé l'amour et a doublé la valeur de sa fortune en moins d'un an !