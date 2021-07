MHD, Niro, Pop Smoke... Les sorties du jour !

On fait un point sur les nouveautés de ce vendredi 16 juillet.

Vendredi, c’est jour de nouveautés ! Le moins que l’on puisse dire c'est qu’en ce 16 juillet, on a été gâté !

On commence avec le rap français. MHD a livré son nouvel album : "MANSA". Etonnamment, il n’y a pas énormément de collaborations ! On en a trois, dont une avec Tiakola sur le son "Pololo" :

Niro a livré "Sale Môme - Edition Finale". Le dernier projet de sa série d’EP. Il a décidé de se dévoiler à travers tout ses sons, jusqu’à parler de son fils dans le titre "Le lion blanc". Et c’est très réussi, fort, percutant. C’est validé !

Laylow a lâché "L’étrange histoire de Mr. Anderson". Il a même donné des directives : il ne faut pas l’écouter en aléatoire. Et comme il le dit : "Ce n’est pas un album de love". Il parle de lui et s’adresse à certaines personnes : "Je n'ai pas essayé de parler à tout le monde...j'ai voulu parler à ceux qui ont des rêves, qui se sentent bloqués dans le tunnel et qui peinent à voir la lumière au fond". Les featurings sont vraiment de qualité : Damso, Nekfeu, Hamza… A dévorer sans modération !



Key Largo a livré un album qui se nomme "Inséparables". Le duo a tout donné et s’est entouré de gens talentueux : Josman, Mister V, Kaza…C’est un grand oui !

Comment ne pas parler de DJ Kayz ! Il nous a offert un album très complet ! Il s’appelle "En Equipe" et porte très bien son nom d’ailleurs, on a de très nombreuses collaborations : Moha K, DTF, ISK, L’Allemand, Leto, 47Ter, Ronisia, Sasso, RK, Landy, Franglish, Jok’air…Un vrai régal !



Aux US il y a LA sortie du jour ! Le second album posthume de Pop Smoke : "Faith" ! Le projet est très réussi et le casting est incroyable. On a : Kanye West, Future, Kid Cudi, Pharrell, Kodak Black, Quavo, Takeoff, Rick Ross, Chris Brown, Dua Lipa… Un 10/10 avec mention !

Vous allez écouter quoi ?