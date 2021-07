Eminem a-t-il enregistré un titre avec le fils de Proof ?

Un feat entre Slim Shady et Nasaan serait en préparation.

Le jeune rappeur Nasaan a fait une annonce surprenante sur ses réseaux. Le fils du regretté Proof semble avoir enregistré un morceau avec l’accolyte de son père, Eminem.

Le groupe D12 a perdu un de ses membres fondateurs en 2006. Le rappeur Proof a été assassiné dans un club de Détroit, laissant derrière lui, sa famille, de nombreux fans et son meilleur ami Eminem. Ce dernier est d’ailleurs tombé dans une grande dépression peu de temps après. Parmi les cinq enfants de Proof, c’est son fils Nasaan qui a décidé de reprendre le flambeau. Il y a plusieurs années maintenant qu’il s’est lui aussi lancé dans le rap. Au tout début de sa carrière, même avant qu’elle ne démarre, Nasaan a d'ailleurs eu la chance d’être mis en avant par Slim Shady. Quoi de mieux qu’un coup de pouce d’une légende vivante pour démarrer sa carrière ? Aujourd’hui, le fils de Proof est signé sur le label d’Eminem, Shady Records.

Depuis quelque temps, des rumeurs concernant les collaborations d’Eminem font rages sur les réseaux sociaux. On pense ici au possible featuring avec Post Malone ou encore à la photo prise avec Dr. Dre et Kendrick Lamar qui a enflammé la toile. Mais, s’il y a bien une collaboration qui se confirme, c’est celle avec Nasaan. Ce dernier a commencé par publier un message sur les réseaux sociaux, laissant un premier indice :

???? + Ǝ = ???? — SAAN LAURENT (@1NASAAN) July 8, 2021

Un peu plus tard, le rappeur est allé plus loin en partageant un extrait du titre enregistré avec Eminem en story Instagram. Une vidéo reprise immédiatement et publié sur Youtube par le compte Southpawer Extra. Sachant que Nasaan est censé dévoiler son premier album prochainement, peut-être avons-nous ici le premier extrait ?

Vivement la sortie du morceau !