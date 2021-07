Seven Binks dévoile la cover de leur premier album commun !

Les rappeurs d'Evry passent un cap.

Le collectif d'Evry composé de plusieurs rappeurs a décidé de franchir le cap de l'album commun. Après avoir dévoilé la date de sortie et le nom du projet, ils ont publié la cover sur les réseaux. Le moins que l'on puisse dire est que le 7Binks est très gang pour leur retour.

L'histoire de ce collectif est assez incroyable. L'expression "je fais toujours croquer mes potes" n'est pas pris à la légère dans le quartier du Parc aux Lièvres à Evry (91). Koba LaD a été le premier à percer dans le rap game et ainsi a mis la lumière sur ce bâtiment. Depuis, profitant de la ferveur médiatique autour du bat 7, nombreux sont ses camarades qui se sont aussi lancés dans l'industrie musicale et ça a fonctionné pour eux ! Jamais dans l'histoire du rap, un endroit a vu autant d'artistes éclorent. Pas moins de sept rappeurs partagent cet amour pour cet immeuble qui les a vus grandir. On compte parmi eux Koba LaD, Bolemvn, Kaflo, Kodes, Shotas, Chicaille, Keusty ou encore 2ze.

Et comme pour rendre hommage à cet endroit, ils ont décidé de se réunir en formant le 7Binks, nom en référence à l'immeuble qui a entendu en premier leurs freestyles. Après avoir sorti un EP en décembre 2020, il passe une nouvelle étape avec "BAT 7", leur premier album. Ils ont également révélé la pochette du projet sur les réseaux. La photo les représente sur le toit d'un immeuble (clin d'oeil au légendaire bat) en mode commando, gilets pare-balles et armes au rendez-vous. Le Seven Binks a l'air d'être bien prêt à attaquer. Attention à vous, ils arrivent le 23 juillet prochain !