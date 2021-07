Pop Smoke : le titre de son album vient d'être dévoilé !

Avec une promotion mélangeant affiche publicitaire traditionnelle et technologie.

Plus qu'une semaine avant de pouvoir découvrir le second album posthume de Pop Smoke. On pourra l'écouter le 16 juillet. Son manager, Steven Victor, vient de dévoiler le nom du tant attendu projet, baptisé "Faith". L'équipe du regretté rappeur ont choisi une promotion des plus innovantes dans les rues américaines.

Un an après le succès phénoménal de "Shoot for the stars Aim for the moon", Pop Smoke va faire son retour dans les charts même si il ne les a jamais vraiment quittés. Son manager l'avait annoncé le mois dernier, l'album arriverait bientôt. Depuis, il fait monter la pression en divulguant les informations goutte à goutte. Après la date, on a enfin le nom de l'album. Alors que les rumeurs convergeaient vers le titre "Pop Smoke", le projet s'intitulera finalement "FAITH". Quand à la tracklist composé de 17 titres et les éventuelles collaborations, le mystère reste entier.