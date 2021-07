Drake : "Certified Lover Boy" arrive bientôt !

On en sait en peu plus sur le retour de Drake dans les bacs.

On a pas mal parlé de Drake récemment, mais assez peu pour de la musique, ou en tout cas pas pour de la nouveauté. Il faut dire que le rappeur occupe la plus haute place dans le rap game actuel, il est un des artistes dont on suit le plus les activités. Il devait se charger de nous sortir un nouvel album dans l'année 2021 mais pour l'instant, toujours pas la moindre trace du projet. Au point qu'on pouvait même se demander si à force de jouer à ça il n'allait pas finir par salir son statut. Mais ça y est, la sortie semble enfin imminente.

Il avait teasé un petit extrait il y a quelques semaines, puis avait affirmé que l'album serait livré avant la fin de l'été. Il ne reste donc plus beaucoup de temps au "Certified Lover Boy" pour boucler son projet, mais ça devrait aller : invité sur une station de radio, Drake a même affirmé que le projet est désormais enregistré et qu'il en était à l'étape du mix. Il a également déclaré qu'il allait bientôt recommencer à envoyer de nouveaux morceaux pour teaser un peu mieux "CLB".

Le projet a déjà été repoussé plusieurs fois mais le canadien explique que s'est principalement à cause de son opération et de sa convalescence, qu'il manquait d'énergie pour finir tout ça correctement. On espère donc vraiment que Drake est prêt cette fois : si on en est à l'étape mix mais qu'aucun single marquant n'est pour l'instant sorti, il pourrait bien encore retarder l'album. On vous tient évidemment au courant dès qu'on a plus d'informations. Peut-être que quand il aura fini de draguer des mamans de lycéens sur le bord des terrains de basket, il aura un peu plus de temps pour sa musique !