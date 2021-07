Da Uzi dévoile la tracklist de "Vrai 2 Vrai" !

Des collaborations de folie !

L'été ne fait que commencer et on a déjà énormément d'annonces de projets qui vont sortir dans les semaines à venir. Franglish, MHD, Laylow, Sneazzy, Lefa.... ne sont que quelques noms d'artistes qui ont d'ores et déjà dévoilé leurs tracklists. Le dernier en date est Da Uzi qui a publié la liste des titres de son album "Vrai 2 Vrai". Du beau monde en perspective.

Da Uzi est un diamant brut du rap français, ses paroles poignantes et sincères ont su nous séduire à travers ses différents freestyles. Poulain du label Rec 118, il a sorti son premier album "Architecte" en avril 2020 qui est désormais certifié disque d'or. Son feat avec Ninho "Crois-moi" présent sur ledit album a rencontré un énorme succès et est également certifié single d'or. Mais à côté de son ascension dans la musique, Davy Ngoma Di Malonda, de son vrai nom a eu beaucoup de problèmes avec la justice faisant des allers-retours en prison. Il a d'aillleurs échappé récemment à une peine lourde grâce à son avocate qui a trouvé des vices de procédure lors de son interpellation.

Il n'a pas perdu de temps, un mois après sa libération il annonce l'album. Hier, sur ses réseaux sociaux, Da Uzi a dévoilé la tracklist de son nouvel album qui sortira le 23 juillet. On nous avait déjà teasé la présence de Freeze Corleone mais on découvre qu'il ne sera pas la seule grande collaboration. Heuss l'Enfoire, Nekfeu, Soso Maness, ZKR et MHD seront également de la partie, de quoi ravir tous les amateurs de rap.