PNL : leur tournée encore reportée !

Les deux frères ont décidé de repousser une deuxième fois l'événement !

Mauvaise nouvelle pour les fans de PNL ! La tournée du groupe n’aura finalement pas lieu à la rentrée. Elle a été décalée pour la seconde fois.

L’information est tombée cette nuit : PNL reporte sa tournée ! Cela fait donc deux fois que ceux qui ont franchit un cap fou avec l'album "Deux Frères" prennent cette lourde décision. C’est sur les réseaux sociaux qu’ils ont annoncé la nouvelle. Leur post est accompagné d’un long message. On peut lire :

"On aimerait vous annoncer une bonne nouvelle mais nous n’allons pas vous faire patienter plus longtemps. Nous aurons tout essayer pour faire en sorte qu’elle se fasse mais malheureusement la tournée de concerts prévue en Septembre est reportée à Mai 2022. Il y a les gens qui nous écoutent, les gens qui nous supportent, les gens qui nous aiment, les gens avec qui nous travaillons qui attendaient sûrement cet événement. On devait rire, chanter, crier, partager, pleurer et kiffer ensemble, mais il va falloir patienter encore un peu".

Le groupe, qui a fait une bonne action pour les jeunes en a profité pour remercier leurs fans pour leur soutien indéfectible : "Merci encore pour votre soutien, merci pour vos "QLF" à longueur de journée même à travers notre inactivité. ????". Des mots, avec un zeste de pudeur à la PNL, qui vont faire plaisir aux fervents supporters du duo.

Pas de panique, si vous avez pris vos billets, ils restent bien évidemment valables !