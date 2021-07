Jul : il partage le teaser de son documentaire "Rien sans rien"

Un projet réalisé par Leïla Sy.

Un documentaire sur la vie et la carrière de Jul a été réalisé avec Leïla Sy derrière la caméra. En attendant sa sortie, l’ovni a partagé le teaser du projet sur Instagram.

Depuis de nombreuses années, Jul s’est imposé comme un artiste incontournable du rap game français. Extrêmement productif, le rappeur enchaîne les projets (environ six par an) et le succès est toujours au rendez-vous. Son dernier album "Demain ça ira" en est d’ailleurs la preuve, sans parler du succès de "Bande Organisée", dont le deuxième volet est en préparation.

À la vue de son succès, il n’est donc pas surprenant que la réalisatrice Leïla Sy ait décidé de dédier son prochain film à l’un des plus gros vendeurs de 2020. En tant que directrice artistique de Kery James, Leïla Sy a réalisé de nombreux clips pour des artistes tels que Youssoupha, Orelsan, Médine, Hornet La Frappe, Fianso et bien d’autres encore. Son dernier long métrage, "Banlieusards" écrit par Kery James et diffusé sur Netflix en octobre 2020 a montré une nouvelle fois l’attrait de la réalisatrice pour le rap. Cette fois-ci, c’est à travers un documentaire, qu’elle a souhaité mettre en avant celui qui pourrait créer le prochain hymne des Bleus.

Jul a partagé sur sa page Instagram le teaser du projet pour le plus grand bonheur de ses fans. Nommé "Rien sans rien", le documentaire revient sur sa carrière, ses débuts, ses projets, ses concerts ou encore, son statut de travailleur acharné. Avec en plus, des témoignages comme celui d’Alonzo, Heuss L’Enfoiré et les nombreuses personnes qui ont pu travailler avec le marseillais. L’Algérino disait que Jul avait bousculé la musique française et il n’est apparemment, pas le seul à le penser. Même si aucune date officielle de diffusion n’a été communiquée, les quelques minutes du teaser donnent déjà envie de découvrir le doc.

L’attente va être longue !