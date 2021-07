Beyoncé, Drake, Rick Ross et Snoop sur le prochain album des Isley Brothers !

Les tauliers de la funk aux USA se sont fait plaisir pour leur prochain projet !

Vous connaissez forcément la musique des Isley Brothers, groupe afro-américain mythique avec plus de 50 ans de carrière musicale dans les pattes. La funk, la soul, le RnB, et même le rock, la famille est passée par tous les styles avec à chaque fois le même succès. Avec cette originalité de bosser quasi-exclusivement en famille, ce qui force le respect. Ronald Isley (80 ans) et Ernie Isley (69 ans) sont encore très en forme, et même s'ils ont perdu quelques membres en route, ils sont toujours là avec la même énergie, comme on a pu le voir dans leur Verzuz contre Earth, WInd & Fire, autre groupe mythique de la funk US.

Comme ils sont en forme, ils ont choisi de sortir un nouvel album studio. Avec plus d'une trentaine de projets au compteur (même beaucoup plus si on compte les projets plus petits), ça ne devrait même pas être un évènement, sauf que les tauliers ont décidé de faire appel au top des artistes du moment pour venir leur prêter main forte. Dans une interview pour le média Variety, les deux frères ont déclaré que Drake, Beyoncé et Snoop Dogg seront présents sur leur album. On adore ces ponts entre les différentes musiques, et on aime aussi le fait que la nouvelle génération de stars a beaucoup de respect pour les anciens qui le sont inspirés, jusque dans les samples (The Isley Brothers est un des groupe les plus samplés de l'histoire).

Mais ça ne s'arrête pas là: Rick Ross sera également présent (on a hâte de voir ce qui va sortir de cette connexion), ainsi qu'Alicia Keyz et Trey Songz. On peut dire que les anciens n'ont pas fait les choses à moitié. On observe aussi une certaine cohérence entre tous leurs invités, qui ont tous déjà posé sur des sons de type "hit de l'été" avec succès, ce qui devrait bien coller avec la musique plutôt joyeuse proposée par The Isley Brothers. On ne sait pas encore quand ça sortira, mais on vous tient au courant !