L'EP "7 Vie 2" de Lyms est enfin disponible !

Découvrez le nouvel EP de Lyms !

Lyms nous présente son nouveau projet "7 vie 2", suite de son EP du même nom sorti en septembre 2020 ! Comme suggéré dans le titre, ce nouvel EP se compose de 7 tracks et se termine par le morceau "Dernier soupir" dont le clip a été dévoilé récemment.

Sur "7 Vie 2", Lyms est dans un "Rêve regret" où il fait une "Promesse" à "Habibi". "7/7" et "24/24", tout est "Magique" pour le rappeur, jusqu'au "Dernier soupir"... Un beau projet qui reflete la sincérité caractéristique du jeune rappeur à l'avenir prometteur !

Tout comme pour le premier EP éponyme, "7 vie 2", c'est aussi un clin d'œil à sa ville natale, Sète, à laquelle le jeune rappeur tient à rendre hommage dans ses projets. Avec ce projet, Lyms nous fait entrer un peu plus dans son univers et nous montre sa capacité à manier les styles et les mots avec ardeur.

Issu de la nouvelle génération de rappeurs, Lyms n'a pas peur de casser les codes et les frontières au profit du mélange et de l'hybride. Il lui tient à coeur de faire une musique qui lui ressemble et qui le représente. On retrouve ainsi dans les textes de Lyms une pudeur acharnée et des sentiments qui jamais ne trichent.

Découvrez l'EP "7 Vie 2" de Lyms dès maintenant sur Générations : ICI