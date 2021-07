Vegedream : "Ramenez la coupe à la maison" numéro 1 en Suisse !

Le titre phare de la Coupe du Monde 2018 est leader dans le top Spotify suisse !

Le titre "Ramenez la coupe à la maison" qui nous a tant fait vibrer en 2018 notamment, cartonne ailleurs qu’en France. Après la défaite des Bleus face à la Suisse, le morceau a pris la tête du classement Spotify du pays victorieux. C'est moche...

On va ouvrir une nouvelle fois la plaie qui n’est pas encore cicatrisée d’ailleurs… On revient à cette rencontre en huitièmes de finale de l’Euro 2020 entre la France et la Suisse. Match qui s’est soldé par un échec pour les joueurs de Didier Deschamps. Les grands gagnants de la Coupe du Monde sont donc éliminés aux portes des quarts de finale. Suite à cet événement, les supporters français ont été très en colère, comme Gradur. Ce dernier réclame même l’arrivée de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps au poste de sélectionneur. En revanche, les joueurs suisses ont été accueillis comme des héros dans leur pays. Leur victoire a fait sensation. Elle a même eu des répercussions sur Spotify !

Si on vous dit "casse la démarche comme Samuel, Samuel Umtiti", vous pensez à ça non ?

Ce titre a bercé l’été 2018. Composé par Vegedream, il a été considéré comme l’hymne de la Coupe du Monde 2018. Car oui, cette fois la France avait gagné. Aujourd’hui, les Suisses ont décidé de se l’approprier. Preuve en est, le morceau est numéro un du top Spotify dans le pays !

????Le morceau « Ramenez la coupe à la maison » de Vegedream est actuellement le morceau le plus écouté en Suisse ! (Spotify) pic.twitter.com/SeWO41i6TS — Kultur (@Kulturlesite_) June 30, 2021

Un tacle supplémentaire pour les Bleus qui ont encore cette défaite au travers de la gorge.