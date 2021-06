King Von : Lul Timm, son meurtrier présumé, se lance dans le rap !

Cela risque de ne pas plaire à tout le monde...

Cette nouvelle risque de réveiller de vieilles rancoeurs. Le protégé de Quando Rondo, Lul Timm, accusé du meurtre de King Von a décidé de se lancer dans le rap. Il a posté le teaser de son prochain clip sur Instagram. Les commentaires sont dubitatifs quant aux paroles du titre et la possible provocation envers les proches de Von.

Ce n'est pas nouveau, nombreux sont les rappeurs affiliés à des gangs. Le conflit entre bandes rivales est monnaie courante aux Etats-Unis. En novembre dernier, un de ses règlements de compte a conduit à une fin tragique. Dans la nuit du 6 novembre, le monde découvrait la rivalité entre le clan de Lil Durk dont King Von fait partie et celui de Quando Rondo, proche de Lul Timm. Devant une boite à Atlanta, une bagarre a éclaté entre les deux groupes d'hommes menant à une fusillade. King Von y trouve la mort prétendument de la main de Timm. Depuis, les tensions sont extrêmement palpables entre les proches du défunt et ceux de l'accusé.

A peine libéré, Lul Timm n'a pas l'air de vouloir se faire discret. Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé la sortie d'un de ses titres "Off the List". Et ses paroles ne font que remuer le couteau. Dans le clip, pelle à la main, il évoque la violence, le fait d'abattre quelqu'un : "Je viens de cocher un nouveau mec fragile de la liste, rapide pour vous abattre mais vérifiez le score, sal*pe, je ne manque pas". Quando Rondo prenant de la distance, ne figure pas dans le clip. La vidéo n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Toujours en attente de son procès, Lul Timm semble vouloir se lancer dans le rap us et utilise la provocation pour se faire remarquer... Et cela semble fonctionner.

Lil Durk n'a pas encore réagi à cette nouvelle mais cela ne saurait tarder sachant que King Von était considéré comme un talent prometteur du rap américain.