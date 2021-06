42 Dugg donne le top 5 de ses rappeurs préférés

Il y ajoute celui de ses albums favoris.

On le sait, les rappeurs, qu'ils soient américains ou française, aiment se prêter au petit jeu des Top 5. Cette fois, c'est 42 Dugg qui répond à cette question pas forcément primordiale mais qui en dit long sur les goûts de l'artiste qui joue le jeu.

Lors d'une vidéo tournée pour honorer la cuvée 2021 XXL Freshman, le rappeur de Detroit a donné le top 5 de ses rappeurs préférés, sans qu'il ne se lance dans un classement. Elevé dans le béton de Motor City, Dugg a cité des artistes qui ont contribué à la bande-son de quotidien. C'est ainsi qu'il a cité Jeezy. Il a ensuite nommé Yo Gotti avec qui il a signé via le label CMG. Il a ensuite donné le nom de Boosie Badazz avec qui il a partagé un morceau en 2019 avec Mozzy et Tsu Surf,"Everybody On Go". Future fait aussi partie de la liste des artistes préférés de 42 Dugg. Enfin, il a cité une légende en la personne de DMX, prouvant une fois de plus que la trace laissée par X dans le game est éternelle.

"J'ai l'impression que chacun de ses artistes a eu un impact sur ma vie, soit en racontant quelque chose qu'ils ont vécu ou quelque chose qu'ils rappent."

Il a ensuite donné la liste de ses 5 albums préférés, ceux qui ont eu une influence dans sa vie. On y trouve "Savage Life 2" de Weebie. Il cite ensuite "Incarcerated" de Boosie Badazz qui tient une place particulière dans son histoire personnelle comme il l'a expliqué : "Je rentrais en prison quand il sest sorti. Alors je l'a pleinement ressenti." En troisième position, il considère "Trap or Die 2" de Jeezy comme un de ses albums de chevet. Ensuite, il revient sur la mixtape de Yo Gotti, "Cocaine Muzik 5 (White Friday)", une musique "parmi les plus dures au monde" selon lui. Enfin, il met "[Let's Get It:] Thug Motivation 101" de Jeezy à la première place et annonce que c'est "Le meilleur album de tous les temps" pour lui.