Fat Joe pense que personne n'est meilleur que Lil Baby en ce moment

Un hommage de poids !

En ce moment, Lil Baby croule sous les honneurs. Difficile aussi de passer sous silence son incroyable évolution. Après ses premiers succès dans la rue puis ses collaborations avec Gunna et Young Thug, le rappeur d'Atlanta suit une courbe ascendante qui ne semble pas devoir dévier et le conduire au firmament du hip-hop. Son deuxième album studio, "My Turn", a propulsé Lil Baby dans la stratosphère alors qu'il était seulement dans sa troisième année de rappeur reconnu. A la suite, il a empilé les streams, les records et les nominations à des prix prestigieux. Difficile dès lors de passer son succès sous silence., Même des légendes du rap américain ne peuvent que constater que le rappeur est en tête d'une course enflammée. Lors d'une récente interview avec Brian "B. Dot" Miller sur Complex Brackets, Fat Joe a qualifié Lil Baby comme étant le meilleur rappeur de la nouvelle génération.

"Dans la nouvelle génération, il n'y a personne qui fait mieux que Lil Baby en ce moment. Nous avons vu son évolution. En tant qu'historiens du hip-hop, nous avons vu Lil Wayne émergé, nous avons vu Eminem apparaître et Lil Baby est dans une voie dans laquelle il est tout seul en ce moment."