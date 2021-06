Sasso : Découvrez le tracklisting de "Enfant2LaRue Vol.2"

Un projet disponible le 9 juillet !

Après plusieurs semaines de teasing, Sasso sort le tracklisting de son prochain projet "Enfant2LaRue Vol.2" la suite ! Le projet sera long de dix-huit titres et on y retrouve des gros noms de la scène rap française comme YL, Jul, DJ Abdel et même Moha K. La cover de l'EP reprend le film de "La cité de Dieu", avec cette fois un fond bleu.

Voici le tracklisting du projet :