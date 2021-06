Jul confirme "Bande Organisée 2"

Certainement en 2021.

Dans un entretien avec nos confrères de Mouv', Jul a confirmé la nouvelle que tout le monde attendait. Oui, il y aura bien une deuxième édition de "Bande Organisée" ! Alors qu'il est en pleine promo pour la sortie de son nouvel album "Demain ça ira", l'OVNI a donné des nouvelles du projet qui devrait arriver avant la fin de cette année.

"La suite est en chantier, mais un bon chantier. Un bon démarrage de chantier. On a le terrain, on commence à tout placer bientôt. Je n'ai pas de date prévue mais c'est dans l'année."

Il faut dire que le premier morceau a été un tube incroyable qui a multiplié les records et est devenu un véritable phénomène de société. Rappelons que le titre est entré directement dans le Top 100 mondial de la plateforme Spotify, il a été numéro un du Top Singles durant 12 semaines, il est devenu le single de platine puis le single de diamant puis le double single de diamant le plus rapide de l'histoire en France ! Aujourd'hui, le morceau réunissant Jul, SCH, Kofs, Soso Maness, Naps, Elams, Solda et Houari compte plus de 316 millions de vues sur YouTube tandis que sur Spotify, il cumule plus de 127 millions de streams !

Mais si ces chiffres sont incroyables, Jul y voit surtout un événement pour le rap marseillais. Il sent bien que quelque chose a changé depuis.

"Ça a mis en avant Marseille, ça fait du bien. Tu le ressens dans les classements, les albums… Les rappeurs se donnent à fond. Ils ont vu que vraiment ça peut faire quelque chose Marseille. On est là, il y a plein de talents, on n'a pas trop de médias, c'est un peu plus dur pour nous. Depuis le projet, les gens vont plus en studio, les rappeurs sont plus ensemble, ils font des connexions avec des Parisiens, des Lyonnais, des Italiens… Franchement, je suis content et je souhaite la même réussite à tout le monde."

Si jamais le deuxième épisode avait le même succès, cela ferait de Jul un phénomène encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui et ça ne serait pas peu dire ! Et il faut avouer que depuis le succès de 13 Organisé, le rap marseillais domine l'Hexagone comme le prouve le succès de Naps ou de SCH, entre autres...