MHD : on vous dit tout sur son nouvel album nommé "Mansa" !

MHD va faire son grand retour deux ans et demi après son dernier album "19" sorti en 2018. Travaillant d'arrache-pied depuis sa libération, il l'a annoncé : le prince de l'afro trap va sortir son troisième album studio intitulé "Mansa" le 16 juillet prochain. Quinze titres qu'on risque d'entendre partout tout l'été.

MHD était en pleine ascension lorsqu'il a été arrêté pour homicide volontaire suite à une rixe mortelle sur Paris. Carton plein avec ses deux albums "MHD" et "19" qui ont été tous les deux certifiés disque de platine. Dans l'attente de son procès, il est en liberté provisoire depuis près d'un an. Discret depuis, il a passé des heures au studio teasant son come-back imminent. Et quel retour ! Son single Afro Trap partie 11 "King Kong" sorti il y a un mois cumule déjà près de 18 millions de vues sur YouTube. En boucle sur toutes les ondes, même l'Equipe de France de football est fan de ce titre.

MHD franchit la prochaine étape avec son nouveau projet qu'il a intitulé "Mansa". Très attaché à ses racines africaines, le nom fait référence au roi de l'Empire du Mali du 14ème siècle, Mansa Moussa. Il est reconnu comme ayant été l'homme le plus riche de l'histoire. Représenté sur la cover, MHD prend la place du fameux roi, une façon de dire qu'il reprend sa place dans le game. Quinze titres d'afro trap, le genre qu'il l'a fait connaitre, dont trois featurings avec Tiakola et les chanteurs nigérians Naira Marley et Adekunle Gold. On pourra streamer l'album dès le 16 juillet, minuit.

Rdv le 16 Juillet pour la sortie de mon 3ème Album " MANSA " Déjà disponible en précommande , lien dans ma bio ???????? #Mansa #Afro #King pic.twitter.com/31JiVxkD7e — MH (@MHDOfficiel) June 23, 2021

TRACKLIST COMPLETE "MANSA" :