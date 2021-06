Pop Smoke : la date de sortie de son nouvel album dévoilée !

On connaît le jour où le projet de Pop verra le jour.

Le nouvel opus posthume de Pop Smoke sortira bientôt ! La date vient d’être annoncée. Plus que quelques semaines à tenir encore…

En février 2020, le rap game perdait un membre plus que prometteur. Pop Smoke s’est fait assassiner à seulement 20 ans. Un drame qui a laissé des traces indélébiles. Néanmoins, son absence est en quelque sorte comblée par le bagage discographique qu’il a laissé avant de partir. Beaucoup des projets de celui qui a fait ses premiers pas au cinéma n’ont pas eu le temps de voir le jour. C’est pourquoi, en plus de voir ses streams s’envoler, de nouveaux sons ont été publiés.

En juillet 2020, son premier album posthume "Shoot for the Stars Aim for the Moon" a été lâché. Il a plus que convaincu les fans du rappeur. Il s’est vendu à plus de 250 000 exemplaires aux Etats-Unis en 7 jours seulement. Il a également occupé la plupart des classements internationaux.

Un an après, c’est un tout nouvel opus qui s’apprête à arriver. Le trailer du projet est désormais disponible sur la chaine YouTube de Pop Smoke.

Dans ce dernier, une seule information a fuité : la date de sortie. Rendez-vous le 16 juillet prochain pour découvrir cette future merveille !

On sait juste que 50 Cent a récemment déclaré ne pas avoir été appelé pour travailler sur l’album.

Ne vous en faites pas, dès qu'on a des nouvelles on vous le dit directement !