Mig : découvrez le tracklisting de "02 Géné"

Ça sort le 25 juin 2021 !

Mig, l'artiste en vogue et un gros talent de la drill qui vient du 91 a présenté un nouveau projet qui sortira le 25 juin. Le rookie délivrera son premier EP "02 Géné". Il a publié la tracklist sur ses réseaux sociaux. On retrouve treize titres dont des collaborations avec ISK, Da Uzi et même Koba LaD.

Le tracklisting de l'EP "02 Géné" :