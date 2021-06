Josman sort un EP le jour de la fête de la musique !

Une belle surprise pour ses fans.

Comme chaque année le 21 juin, la France vibre au rythme de la musique. Ambiance festive et bonne humeur sont au rendez-vous. Josman a voulu ajouter son grain de sel à la fête de la musique en sortant un EP surprise pour le plus grand bonheur des amateurs de rap. Quatre sons love à écouter en boucle.

Depuis 2015, Josman cumule un total de huit projets dont deux albums, trois mixtapes et trois EP soit près de 90 titres. Son premier album "J.O.$" porté par les titres "J'aime Bien" et "XS" est certifié trois fois disque d'or. Son dernier projet date de janvier 2021, "MYSTR J.O.$". C'est aussi un EP composé de six titres.

Josman est productif cette année puisqu'il a sorti son deuxième projet de 2021, intitulé "HHHH" pour "Hurt Heart Hard to Heal". Le 21 juin marque le jour de la fête de la musique. Bon nombre de Français descendent dans les rues pour profiter de la culture musicale très variée. Josman a décidé de faire plaisir à ses fans en cette journée en sortant un EP surprise. Ne suivant pas les codes, il a décidé de ne pas respecter la "tradition" de sortir son projet un vendredi et a donc lâché ses titres inédits ce lundi par pur plaisir de la musique. Très court, il se compose de quatre titres tous sur le thème de la peine de coeur. Histoire vraie ou fiction, Josman nous montre son côté doux avec une voix mélodieuse. La collaboration avec Tayc sur "My Love" rajoute encore plus de douceur.