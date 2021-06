DMX : Def Jam a pris en charge une partie de ses funérailles

Le label a fait un beau cadeau à la famille du rappeur.

Selon un document récupéré par TMZ, Def Jam a contribué aux dépenses liées aux funérailles de DMX. Le label a participé à hauteur de 35 228 dollars.

L’emblématique label n’a pas oublié une de ses plus grosses signatures, Earl Simmons aka DMX. Le rappeur est décédé le 9 avril dernier en laissant le monde sous le choc. Le rap us a perdu une légende et c’est d’ailleurs pourquoi ses funérailles ont été un grand événement. Des milliers de personnes se sont rassemblées au Brooklyn Center de New-York et les hommages se sont succédés. Les fans et les amis de DMX ont apporté leur soutien à sa famille, notamment à ses 15 enfants. Kanye West a, par exemple, récolté 1 million de dollars.

D’après un rapport publié par TMZ, un peu plus de 35 000 dollars était toujours en attente de paiement. Il s’agissait de la facture du Brooks Memorial Home Inc. qui s’est occupé du transfert du corps au salon funéraire, de l’embaumement, des fleurs et du corbillard. DMX était dans un cercueil rouge qui a été transporté par un monster truck signé Ruff Ryders. En comptant uniquement le monster truck, le montant s’élevait déjà à 7 450 dollars. En y ajoutant toutes les autres dépenses, la famille s’est retrouvée avec un total de 35 228 dollars à payer au Brooks memorial Home Inc. Une facture que Def Jam a décidé de prendre en charge dans sa totalité. Le label mythique, qui a récemment accueilli Snoop Dogg dans son équipe stratégique, a voulu honorer la mémoire de DMX et c’est réussi !