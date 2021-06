MHD annonce son prochain album !

MHD vient de teaser la sortie de son nouveau projet !

MHD a annoncé la sortie d’un nouvel opus. C’est sur son compte Twitter qu’il a lâché l’information !

MHD fait un vrai come-back ! Et sa stratégie est très bien rodée ! Il a commencé le 27 mai en livrant la 11ème partie d'Afro Trap : "Afro Trap 11 : King Kong". Il a également publié le clip du single. Une oeuvre très travaillée et singulière. Une très belle réalisation qui a convaincu tous les fans de celui qui a collaboré avec Booba. Aujourd’hui, on passe un nouveau cap ! MHD va sortir un tout nouvel album.

“L’ALBUM”, un mot simple à la signification forte. C’est ce qu’a posté MHD sur son compte Twitter.

S’il n’a donné aucune autre information, il n’en fallait pas plus pour que ses followers s’enflamment.

A juste titre d’ailleurs. Ça fait des années qu’ils attendent un projet complet de leur rappeur pref. On rappelle quand même que le dernier opus de celui qui a attrapé le Covid, date de septembre 2018. Il s’intitule "19".

C’est donc plus déterminé que jamais qu’il revient dans le game. Nul doute que son projet sera réussi. Le rappeur sait que son retour était très demandé et scruté. On a hâte de découvrir le résultat. MHD sort nous au moins ta tracklist, histoire de faire monter un peu la température…