T-Pain a fait une dépression après les propos d'Usher sur l'autotune

La critique lui a fait mal

T-Pain a basé toute sa carrière sur l'utilisation de l'autotune. Alors quand dans une conversation à bâtons rompus avec Usher dans un avion en 2013, ce dernier lui dit qu'il '"avait foutu en l'air la musique" avec l'autotune, il l'a très mal pris. Pire, les propos du chanteur l'ont plongé dans une profonde déprime...

Dans une bande-annonce de la série Netflix "This Is Pop", T-Pain revient sur cet événement. Alors qu'il dormait, une hôtesse est venue le réveiller pour lui dire qu'Usher voulait lui parler. Et là, il ne s'attendait certainement pas à avoir une telle conversation avec celui qu'il considérait comme son ami.

"Il m'a dit : 'je vais te dire une chose mec, tu as vraiment foutu la musique en l'air. Ouais mec, tu as vraiment foutu la m*rde pour les vrais chanteurs."

Si T-Pain a d'abord cru à une blague de son pote, il s'est rendu compte qu'Usher était très sérieux.

"Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal", raconte-t-il. "J'ai juste utilisé l'autotune. Lui, il me disait que j'avais merdé. Mais je m'en suis juste servi, je n'ai dit à personne de faire la même chose !"