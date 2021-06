Rick Ross et Drake : l'album commun en réflexion

S'il y en a bien deux qui se complètent parfaitement quand ils font des morceaux ensemble, c'est bien Rick Ross et Drake. A tel point que beaucoup, y compris eux-mêmes envisagent un album commun qui ferait le bonheur des fans. Si, sur l'idée, les deux artistes semblent assez d'accord, le Boss de Miami a confié dans une interview à Complex que le timing était leur principal problème car chacun a un projet solo à terminer, mais après, la porte semble ouverte à la possibilité de les voir ensemble sur un opus commun.

"Drizzy et moi, nous nous sommes parlés au cours des dernières 48h. Ce que je peux seulement dire, c'est que l'idée est plus proche de devenir une réalité qu'elle ne l'a jamais été. Il termine son projet et moi aussi. Le timing est bon et les planètes s'alignent. C'est quelque chose que nous voulons vraiment donner à la rue. C'est solide. C'est tout ce que je peux dire pour le moment."