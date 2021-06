DA Uzi annonce un nouvel album !

"Vrai2Vrai" va frapper fort !

Certains rappeurs s'amusent à répéter dans leurs sons que leur vie est un film. Pour DA Uzi, c'est tout simplement la réalité. On connaissait son parcours chaotique avant le début de sa carrière de rappeur, mais il est toujours dans la street pour de bon puisqu'il a été arrêté le mois dernier pour trafic de stupéfiants et détention d'arme, avant d'être relâché pour vice de procédure. Une péripétie de plus pour celui qui s'était présenté comme "La D en Personne". Plutôt que de s'arrêter dans son élan, le sevranais a décidé d'embrayer avec un nouvel album.

Sur ses réseaux sociaux, le rappeur du 93 a en effet publié une vidéo pour titiller les fans. On le voit en pleine rue en train d'écouter un morceau de rap avec ses potes. Ces derniers lui demandent s'il comptait le mettre dans son album, et DA Uzi répond qu'il ne sait pas,il n'est même pas sûr de connaitre la date de son prochain projet. Mais devant l'enjaillement de ses amis, il décide de sortir son projet pendant l'été, un peu comme pour fêter sa libération.

Pour le nom, DA Uzi et son crew ont fait simple et efficace :"Vrai2Vrai". A la fin, tout le monde semble s'être mis d'accord pour le 23 juillet, date officielle de la sortie du projet. On ne connait pas encore la cover mais on sait déjà que normalement, le morceau "Fermez-là" dévoilé il y a un mois sera sur l'album. D'ici là on compte sur le rappeur pour faire monter la pression, avec des morceaux bien énervés, qui sont sa spécialité !