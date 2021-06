Jul va-t-il faire l'hymne des Bleus ?

Jul va peut-être finir par prendre la place de Vegedream dans le coeur de nos bleus !

Jul est désormais un des vrais patrons du rap game. Auréolé de succès dans son parcours en solo, avec plusieurs dizaines de certifications depuis "Dans ma paranoïa" sorti en 2014, il fait désormais l'unanimité car i a réussi à faire ce que personne n'avait fait jusqu'ici : réunir tout Marseille sur un projet. Avec 13'Organisé, l'OVNI est devenu officiellement le nouveau capitaine de l'industrie rap marseillaise. Un statut qui pourrait bientôt lui ouvrir de nouvelles portes, comme celles de l'hymne des Bleus !

Vous n'êtes pas sans savoir que la chanson dévoilée par Youssoupha lors de l'annonce de la liste des 26 a causé une longue polémique, toujours pas éteinte. Certains politiciens ont même récupéré l'affaire en disant que Youss' avait fait un hymne anti-France, bref, une belle polémique stérile comme le RN sait bien en faire. Depuis, on est donc à nouveau à la recherche d'un son qui aiderait les bleus à aller au bout et qui pourrait rester dans les mémoires en cas de victoire, comme "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream. Ce son, ça pourrait bien être un son de Jul !

Interviewé chez lui par le grand quotidien sportif l'Equipe, Jul a déclaré : "Si on me demande, je tenterai. Si ça passe pas, s'ils n'aiment pas, tant pis, mais je tenterai. Ca ferait plaisir. Les bleus ! Les soutenir c'est normal. Si on m'appelle, j'y vais en cabrant". Nous voilà donc rassurés sur les bonnes intentions de Jul. On espère évidemment que ça finira par se faire, puisque l'artiste a également une très belle cote de popularité chez les footeux. Même si on ne valide pas du tout ce qui a été dit autour de l'hymne de Youssoupha, bien moins polémique qu'on nous l'a dit à la télé...

Au passage, on signale que Jul vient de sortir son vingt-troisième album solo, "Demain Ca ira", et on vous conseille évidemment d'aller checker ça !