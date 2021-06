Take A Mic nous réserve de belles surprises pour son nouveau projet

Déjà trois featurings confirmés.

Le jeune artiste Take A Mic is back in the game avec du très lourd. Il a commencé à teaser sur ses réseaux son nouveau projet. Un peu comme Damso, Take aime rester énigmatique. Il a réussi à susciter l'intérêt de sa communauté en floutant le visage des rappeurs qui seront présents sur la tracklist.

Après deux ans d'absence, Take va faire son grand retour et il risque de faire beaucoup de bruit. Souvent qualifié de loup solitaire dans le rap français, Take A Mic a toujours admis que le côté business et intéressé de l'industrie musicale le dérangeait. Lui est un amoureux de la musique, de sa musique. Une façon pour lui de s'exprimer et de décrire le monde dans lequel il vit dans ses titres. Ses projets forment son journal intime.

Chaque département a ses codes, sa façon de parler, de s'habiller et bien sûr de kicker. Mais même si il maitrise parfaitement ceux du 94, là où il a grandi, Take A Mic ne veut pas se cantonner à un seul flow. Souvent étiqueté comme freestyleur avec son passage dans "Rentre dans le cercle" et sa série "Strict Minimum", lui se décrit comme un artiste complet qui peut tout aussi bien rapper que chanter.

Depuis la sortie de son dernier EP "Inaccessible" en 2019, Anase, de son prénom civil, semble avoir compris l'importance des réseaux sociaux et le buzz qu'ils peuvent engendrer. Il a posté une vidéo sur son compte Instagram. Ce qui semble être des extraits de clips devient un mystère à résoudre. Effectivement, Take A Mic en plus de la surprise de non pas une mais trois collaborations sur le projet, il a décidé de flouter la tête de ces artistes ce qui donne une toute autre tournure à ce teasing. Devenant un jeu, nombreux ont été les commentaires des fans qui essayaient de trouver les rappeurs cachés. Trois noms ressortent le plus : Chanceko, Yvick alias Mister V et Franglish.

Take A Mic semble être un artiste en perpétuel évolution. Ce projet pourrait lui permettre de s'ouvrir à un public plus large. Si tu veux en savoir plus, Take a lâché son numéro sur Insta pour avoir d'autres informations...