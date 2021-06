RK : découvrez le tracklisting de "100 rancunes"

A seulement 19 ans, il sort son 4e album.

RK a annoncé son prochain album solo il y a quelques jours. Toujours préparé à lâcher du lourd pour son public plus que fidèle, il sortira son quatrième album "100 rancunes" le vendredi 2 juillet 2021. RK a lâché sur ses réseaux sociaux la tracklist de son futur projet. Pas moins de 14 titres et surtout des collaborations puissantes avec Ashe 22, Landy, Maes, ZKR et Drk2binks feront des apparitions à ses côtés. Le jeune rappeur originaire du 77 a pas moins de trois albums certifiés par le SNEP, "Insolent" qui est disque de platine, alors que "Rêves de gosse" et "Neverland" sont disques d'or.

La tracklist de "100 rancunes" :

1. "Balboa"

2. "Mac 11"

3. "Dis-le moi"

4. "Lundi matin (feat. Zkr)"

5. "Première classe"

6. "Confessions"

7. "Prototype (feat. Ashe 22)"

8. "Flashback"

9. "Catapulte"

10. "Menotté (feat. Landy)"

11. "Bande à part"

12. "Petit coeur (feat. Maes)"

13. "Vaillant (bonus track)"

14. "Police (feat. Drk2binks)"