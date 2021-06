Booba reprend France Gall !

Une reprise de plus qui passe mal...

Décidément, Booba sait comment faire parler de lui. Il a partagé un extrait d’un inédit qui a surpris toute la twittosphère. Le Duc a repris le classique de France Gall "Ella, elle l’a" et la cover n’est pas du goût de tout le monde.

Depuis l’annonce de sa retraite et la sortie de son dernier album "Ultra", Booba est en réalité, aussi actif qu’avant. On peut donc considérer que sa retraite fait désormais partie du passé. Après avoir dévoilé récemment les morceaux "Plaza Athénée" et "Kayna", un titre inédit semble être en préparation. Cette fois-ci il ne s’agit pas du remix de "Kayna" avec Kayna Samet, mais d’une reprise assez surprenante. B2O a décidé de s’attaquer à un classique. Sur la page Instagram du compte de la Piraterie, il a partagé un extrait d’une reprise de "Ella, elle l’a" de France Gall. On ne pouvait pas faire plus risqué. Ce genre de classique ancré dans l’histoire de la chanson française semble intouchable, mais pas pour le Duc de Boulogne.

????BOOBA a teasé un morceau inédit ! ???? pic.twitter.com/PVxjKlgB09 — RAPLUME (@raplume) June 13, 2021

Lorsque Booba avait repris le morceau (beaucoup plus pop) "Barbie Girl" du groupe Aqua, avec "Ratpi World", le public était au rendez-vous. Rien à voir avec France Gall, mais la reprise était tout aussi surprenante. Il était d’ailleurs le premier à être surpris du succès du morceau. Néanmoins, il n’est pas aussi sûr que le public soit aussi réceptif cette fois-là. À croire la réaction de certains internautes sur Twitter, là, ça ne passe pas :

retirez tt forme d’enregitreur à Booba svp sa reprise de France Gall la jpeux pas — Angèle de Wish (@AgtheChz) June 13, 2021