Les projets US des années 1990 les plus streamés !

On sait qui sont les classiques américains les plus écoutés !

Sur Twitter, le compte Hip Hop By The Numbers a fait le classement des albums de rap américain sortis dans les années 90 les plus streamés sur Spotify. Une très belle liste !

Hip Hop By The Numbers est un compte qui se concentre sur le rap game US. Il sort souvent différents classements et chiffres intéressants. Cette fois-ci, il a décidé de faire un grand retour en arrière en dressant le Top des albums de rap américains sortis dans les années 90 les plus écoutés sur Spotify ! Avant de créer au complot, n’oubliez pas que certains artistes comme Jay-Z, aka celui qui a complimenté les Migos pour "Culture III", n’ont pu rendre leur discographie complète que récemment. Néanmoins, le Top est très fiable !

A noter que qu’un grand nom se trouve à deux reprises en haut de ce classement prestigieux ! Il s’agit de Biggie et ses deux opus "Ready to Die" et "Life After Death".

1990s Hip Hop Albums w/ most Spotify Streams



2.4bn - Dr. Dre - 2001

1.7bn - 2Pac - All Eyez on Me

1.5bn - Biggie - Ready to Die

1.3bn - Biggie - Life After Death

902m - Eminem - SSLP

787m - Fugees - The Score

724m - Lauryn Hill - Miseducation

664m - Coolio - Gangsta's Paradise — Hip Hop By The Numbers (@HipHopNumbers) June 14, 2021

Voici les huit premiers noms de la liste :



1- Dr. Dre - "2001" (2,4 milliards de streams)

2- 2Pac - "All Eyez on Me" (1,7 milliard de streams)

3- Biggie - "Ready to Die" (1,5 milliard de streams)

4- Biggie - "Life After Death" (1,3 milliard de streams)

5- Eminem - "The Slim Shady LP" (902 millions de streams)

6- Fugees - "The Score" (787 millions de streams)

7- Laury Hill - "The Miseducation of Lauryn Hill" (724 millions de streams)

8- Coolio - "Gangsta's Paradise" (664 millions de streams)

Vous avez streamé lequel vous ?