Gims : ses compliments font réagir Niro

Les deux artistes témoignent leur respect mutuel.

Gims a récemment confié que Niro était le rappeur français qui l’avait le plus impressionné dans sa carrière. Il ne cache pas qu’il est aussi celui qui l’a mis le plus en difficulté, ce à quoi Niro a répondu sur ses réseaux sociaux.

Ce n’est pas un secret, dans le rap game (français ou us), les collaborations sont un bon moyen de sortir des hits, mais pas que. Les rappeurs se défient également à travers des couplets et travaillent dur afin d’être à la hauteur de l’autre. C'est d’ailleurs comme ça que Nas s’est retrouvé à réécrire son couplet sur le titre "Sorry Not Sorry", après avoir entendu celui de Jay-Z. En France, il ne s’est pas passé la même chose entre Gims et Niro, mais presque. Même si l’ex-membre de la Sexion d’Assaut a aujourd’hui décidé d’arrêter le rap, cela ne l’empêche pas de couvrir d’éloges les rappeurs avec qui il a collaboré dans le passé.

Le frère de Dadju est toujours en pleine promotion pour sa réédition "Les Vestiges du fléau". Il enchaîne les interviews et a même fait quelques révélations au média Rapelite à propos de Niro. Le chanteur a expliqué comment celui qui compte sortir douze EP en un an l’avait mis en difficulté lors de leurs diverses collaborations. Il explique : "Le featuring où j’ai le plus transpiré c’est avec Niro. Avec Niro c’était compliqué. C’est un kickeur exceptionnel. […] Il peut aller vite, il est agressif, il a des punchlines, il est charismatique". De très beaux compliments qui sont arrivés jusqu’aux oreilles de Niro. Le rappeur de Blois a par la suite, répondu en story Instagram : "C’était une bataille navale. Mais je reste persuadé qu’on peut faire plus chaud. Merci fréro". Il faut dire que les deux artistes ont eu plusieurs fois, l’occasion de travailler ensemble et ainsi admirer leur talent. En 2018, ils collaboraient sur le morceau "C’est pas du rap" issu de la réédition de l’album "Ceinture Noire" et ils ont réitéré l’expérience en 2019. Niro avait fait appel à Meugui sur le titre "Paye", extrait du projet "Sale Môme".

C’est tout de même dommage de se dire qu’une nouvelle collaboration entre les deux est aujourd’hui impossible. Gims a été clair, il ne fera plus de rap...mais dans la vie et surtout dans la musique, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve.