Drake promet "Certifed Lover Boy" avant la fin de l'été !

On croise les doigts !

Doit-on encore croire Drake quand il annonce une date pour son prochain album, "Certififed Lover Boy" ? Alors que les fans s'impatientent de plus en plus, Drake a cette fois promis que son sixième album arrivera avant la fin de l'été. Le problème, c'est qu'il avait dit la même chose en janvier avant qu'une blessure à un genou ne la rende caduque. Ensuite, on a parlé d'une sortie au printemps, en avril ou en mai. Nous voilà mi-juin et on n'a toujours rien vu. Pourquoi devrait-on y croire cette fois ? Parce que c'est le 6 God en personne qui l'a annoncé dans une récente interview alors qu'il assistait à l'événement NOMEXI. Si le patron d'Ovo Sound n'a pas donné de date précise, quand quelqu'un a mentionné la fin de l'année, il a (ENFIN) reconnu que "Oui, je serais là. Mon album sortira d'ici là".