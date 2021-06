Luv Resval dévoile ses feats rêvés : Nekfeu, Lil Uzi Vert et ASAP Rocky

Le jeune Resval a de très grandes ambitions.

Parmi les nouveaux visages qui ont émergé récemment dans le rap français, Luv Resval est un rappeur atypique. Il faut dire qu'il propose une musique qui est parfois très loin des standards commerciaux, avec une influence très présente de la trap assez sombre. Une influence qu'il partage également avec son mentor, Alkpote, avec qui il a collaboré à de nombreuses reprises. Le rappeur vient de sortir (4 juin) un album-concept, "Etoile Noire", en deux volumes légèrement différents, on vous conseille d'ailleurs d'écouter les deux versions qui sont très réussies.

Sortie d'album oblige, Luv Resval a fait un peu de promo et était de passage dans l'émission de Mehdi Maizi, "Le Code", pour une longue interview dans laquelle il s'est confié sur plein de sujets. Il a notamment parlé de son intérêt particulier pour la période du Moyen-Âge et tout ce qui s'est passé avant lui de manière générale. Mais ça a surtout été l'occasion de répondre à cette fameuse question : celle des collaborations rêvées par l'artiste.

A ce sujet, Resval a déclaré : "J'aimerais bien faire un son avec Nekfeu. J'aimerais bien fair eun son avec ASAP Rocky. Je pense que c'est mes deux préférés pour l'instant. Mes deux seuls rêves. Lil Uzi Vert aussi. Faire un son avec Lil Uzi Vert". Le choix de Nekfeu peut paraître surprenant, au vu des différences artistiques entre les deux rappeurs. Mais il ne faut pas oublier que les deux sont de vrais découpeurs d'instru, des kickeurs avec cette maîtrise du flow rapide notamment. On espère vraiment entendre cette collab' un jour, et vous?