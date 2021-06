Doja Cat : découvrez le tracklisting de "Planet her" !

Son projet sortira le 25 juin.

Doja Cat nous promet de nous transporter dans l'espace ! Elle vient d'annoncer la sortie imminente de son deuxième album studio et il se nomme "Planet her". Nous avons déjà la tracklist et il y a du très beau monde dessus. Quatorze titres qui sont décrits comme un melting-pot de ses différents univers par la chanteuse.

Grâce à son titre "Say So", Doja Cat cartonne depuis 2020. Elle s'est fait connaître notamment sur TikTok où, depuis, la plupart de ses sons sont sujets à des challenges. Propulsée sur le devant de la scène, Doja a d'ailleurs remporté le prix de la Meilleure artiste féminine R&B. En un an, elle a collaboré avec de nombreux artistes. Pour en nommer quelques-uns : Nicki Minaj, Gucci Mane, Lil Wayne, Bebe Rexha, Chloe x Halle, Saweetie ou plus récemment SZA...

Et la liste se rallonge avec les collaborations sur "Planet Her" dont les titres avec Ariana Grande et The Weeknd qui ne tarit pas d'éloges sur la jeune rappeuse/chanteuse : "Doja est une star qui a créé un univers unique dans lequel on a envie de se perdre. Elle a tellement de poigne et de vision qu'on verra son impact sur de nombreuses années à venir".

Doja Cat décrit cet album comme un recueil de toutes ses influences. Ce projet n'a aucune ligne conductrice, il n'a pas voulu donner de limites à sa créativité : "C'est très similaire à "Hot Pink" dans le sens où chaque chanson a sa propre personnalité. Ce ne sera pas parfaitement cohérent, je ne l'ai jamais été de toute façon !". En tout cas, on se doute que cet album sera un succès dès sa sortie. Attendons-nous à avoir du Doja dans les oreilles tout l'été. Nous avions déjà eu un aperçu avec "Kiss me more" en featuring avec SZA dont le clip a été visionné plus de 96 millions de fois.

La tracklist de "Planet her" :

1. "Woman"

2. "Naked"

3. "Pay Day (feat. Young Thug)"

4. "Get Into It (Yuh)"

5. "Need To Know"

6. "I Don't Do Drugs (feat. Ariana Grande)"

7. "Love To Dream"

8. "You Right (feat. The Weeknd)"

9. "Been Like This"

10. "Options (feat. JID)"

11. "Ain't Shit"

12. "Imagine"

13. "Alone"

14. "Kiss Me More (feat. SZA)"