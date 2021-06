Damso va-t-il faire un come back cet été?

Il a demandé à sa communauté de lui envoyer des prods.

Alors qu'il avait annoncé il y a quelques semaines son départ à la retraite. Damso ne semble pas encore tout à fait prêt à raccrocher. Comme à son habitude, le Dems reste très mystérieux quant à ses projets. Sur Instagram, il a simplement demandé en story de lui envoyer des prods d'été sans donner plus d'explications.

On n'arrive plus vraiment à suivre Damso. Il a d'abord annoncé qu'il quitterait le rap game définitivement en 2022 puis a nuancé ses propos en expliquant qu'il voulait simplement faire une pause dans sa carrière. Après la sortie de son dernier album "QALF Infinity", il a officialisé ce break en postant une photo touchante sur les réseaux où on le voit quitter les studios dans lesquels il avait l'habitude de travailler depuis des années.

Celui qui voulait se lancer dans un road-trip en camping a l'air d'avoir une soudaine envie de créer. Ni une ni deux, il a passé un message sur ses réseaux sociaux. Il a tout simplement écrit : "Envoyez-moi des prods d’été que je m’entraîne" en story. Doit-on donc s'attendre à ce que Damso sorte un titre prochainement ? Malheureusement, connaissant le personnage il ne nous donnera pas plus de détails.