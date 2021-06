Booba : pour Dinos, il est "Michael Jordan" !

Dinos reconnaît que le Duc lui a servi de modèle.

Quoi qu'on en dise, quoi qu'il fasse, Booba est un personnage central du game. Aujourd'hui, il fait souvent trop parler de lui pour ses clashs mais c'est oublier l'influence qu'il a pu avoir sur le rap français (et qu'il a toujours) et les nombreux rappeurs qui se sont inspirés de lui durant leur carrière. S'il est assez rare d'entendre un artiste tresser des louanges à un autre, surtout quand il s'agit d'un personnage aussi clivant que le Duc, Dinos ne s'est pas posé la question durant son interview dans "Le Code" de Mehdi Maïzi sur Apple Music et il a reconnu que B20 l'avait largement influencé dans un élan de sincérité rare.

Alors qu'il va sortir la réédition de "Stamina" en juillet prochain, Dinos a commencé la promotion. Il a donc été reçu dans l'émission "Le Code" dans laquelle il est revenu sur de nombreux sujets, il a notamment évoqué ses influences et n'a pas hésité à dire de Booba qu'il était l'une des plus importantes. Que c'est le Duc, en partie, qui lui a donné envie de faire du rap.

"Tu vois Kobe quand il joue ? Tu sais qu'il s'est largement inspiré de Michael Jordan. J'ai commencé à écouter du rap très petit, très jeune. Vraiment. En fait, au centre de loisirs, il y avait un grand de ma cité qui s'appelait Kader. C'était un des animateurs. Un jour, il a ramené la réédition de "Temps mort" et ça tournait au centre de loisirs. Et "Destinée", c'était la chanson que tu mettais quand tu gagnais un match de foot et tu chantais le refrain aux perdants. J'ai découvert, j'ai appris le rap en écoutant ça. Et après, il y a eu "Panthéon", il y a le clip de "N°10" et il y avait des images de ma cité. Donc oui, j'ai appris le rap avec ces mecs-là, tous ces mecs du 9.2. Que ce soit Salif, Dany Dan, Nubi, tous ces trucs-là, les Mac, toute cette époque-là. C'est comme ça que j'ai appris à rapper, avec leurs placements. Je me suis dit, c'est comme ça qu'on rappe en vrai. C'est un truc qui te reste à vie."

Quand on connaît l'amour de Dinos pour les mots et son sens de la technique, on se dit qu'il a bien retenu ses leçons.