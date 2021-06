Black M l'affirme : la Sexion d'Assaut ne sortira plus d'album !

Black M confirme que le groupe ne livrera plus de projet.

Gims l’avait dit, Black M vient de le confirmer : la Sexion d’Assaut ne publiera plus d’inédit. A son plus grand regret…

Cela fait des mois et des mois qu’on nous parle d’un retour de la Sexion d’Assaut. Si la tournée du "Retour des Rois" est confirmée, leur album n’aura pas la même fin heureuse. Il s’avère que l’opus ne verra finalement pas le jour. C’est Gims qui a d’abord lâché le morceau, suivi par un Black M amer…

Invité par Rapunchline, Black M a confessé : "L’album, ça fait longtemps qu’on essaie de le faire. On a eu plein de galères juridiques, que j’ai essayé de régler. Je pense qu’il ne faut pas toucher au sacré. L’Apogée c’est un million d’albums vendus. C’est une dinguerie et il ne faut plus y toucher. Aujourd’hui, je le dis, je pense qu’il ne faut plus toucher à la Sexion d’Assaut. Il (l’album) est figé dans le temps. […] C’est sûr et certain, il n’y aura pas de prochain album de la Sexion d’Assaut".

Des mots forts qui ont laissé des milliers de fans désemparés. Mais ce n’est pas tout ! Sur ses réseaux sociaux, Black M a repris l’information et confirmé les dires de son collègue. Il explique : "C’est mort mais c’est pas de la faute de la Sexion. Si ça tient qu’à nous, let’s go".

Un choix non validé donc par celui qui est dans le viseur de Booba.

On ne sait toujours pas la raison, à voir si un jour la situation se renverse une nouvelle fois. L’espoir fait vivre non ? Bonne nouvelle quand même, les places pour la tournée se sont vendues très rapidement !