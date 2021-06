Migos : découvrez le tracklisting de "Culture III"

Avec du lourd en invités !

"Culture III", le nouvel album des Migos est sans doute l'un des projets les attendus de l'année dans le rap américain. Mais, pour continuer à entretenir leur énorme buzz, Offset, Takeoff et Quavo ont partagé hier la cover du projet et son tracklisting. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en termes d'invités, les rappeurs d'Atlanta n'ont pas fait dans la dentelle puisqu'il n'y a que des poids lourds en featuring : Drake, Future, Cardi B, Polo G et Youngboy Never Broke Again. Justin Bieber et les regrettés Juice WRLD et Pop Smoke. De quoi alimenter l'impatience des fans.