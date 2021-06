DMX : vers un album gospel ?

Une source affirme que ce projet est déjà prêt.

Les fans de DMX qui n'ont pas été satisfait par son premier album posthume, "Exodus" pourraient bientôt se rattraper avec un autre projet. En effet, selon une source proche de la famille du rappeur décédé, le Dog aurait également enregistré un album de gospel avant sa mort. Et, toujours selon cette source, il pourrait sortir rapidement.

Cette nouvelle n'est pas si surprenante que cela. En effet, DMX a toujours injecté beaucoup de foi et de spiritualité dans ses textes et dans sa musique. Il ne serait donc pas si étonnant que cela qu'il y ait entièrement dédié un projet. Sur "Exodus", l'outro est clairement une prière, intitulée comme telle d'ailleurs, une habitude qu'il a développé durant toute sa carrière et que l'on retrouve régulièrement dans sa discographie.

"Seigneur Jésus, c'est toi qui me réveille chaque jour. Et je suis éternellement reconnaissant pour ton amour/C'est pourquoi je prie/Tu me laisses toucher tant de gens et c'est pour le bien/J'ai influencé tant d'enfants, je n'ai jamais pensé que je le ferais/Et je ne pouvais pas m'en attribuer le mérite pour l'amour qu'ils reçoivent/Parce que tout vient de toi, Seigneur/Je suis juste celui qui le donne."

Déjà, dans quasiment tous ses albums, DMX a d'autres prières de ce type qui se nomment logiquement "Prayer" et qui reviennent sur sa foi en Dieu et sur ses liens avec la religion. DMX n'est alors plus le rappeur que l'on connaît mais quasiment un prêcheur qui porte la bonne parole à tous ceux qui l'écoutent.

Voilà pourquoi l'idée qu'il ait pu enregistrer un album gospel n'est pas si folle.