Booba annonce que son prochain clip fera polémique

B2O prépare le terrain pour "RST".

Booba a annoncé sur la page Instagram de la Piraterie, la sortie prochaine du clip "RST", extrait de l’album "Ultra". Selon lui, le clip fera scandale. Nous voilà prévenu !

Chaque déclaration du Duc fait couler beaucoup d’encre. Banni d’Instagram, le rappeur de 44 ans utilise le compte de la Piraterie pour communiquer sur le réseau. Pour une fois, il n’est pas question ici de se moquer de ses cibles préférées comme Gims, Kaaris ou encore Youssoupha. Le tout récemment (non) retraité a annoncé qu’un nouveau titre de son dernier album "Ultra" avait été mis en vidéo. Booba continue donc de promouvoir le dernier album de sa carrière à travers le morceau "RST". Après "Mona Lisa" avec JSX et "Grain de Sable" en feat avec Elia, qui ont cumulé des millions de vues sur YouTube, un nouveau clip va bientôt voir le jour.

Cependant, B2O, ne serait pas B2O si son annonce ne s’était pas accompagnée de propos intrigants. En effet, il a tenu à donner quelques précisions concernant "RST" : "Lorsque ce clip sortira et qu’il y aura polémique, je tiens à ce que le monde sache que toutes les idées sombres et farfelues viennent de Ousmane Ly et Adeus Film, voilà !!! Donc faites pas chier". Le créateur d'"Ultra Radio" étant un professionnel du suspense et du buzz, il ne serait pas surprenant de penser qu’il ne s’agisse que d’un coup de promo. Si c'est le cas, ça marche ! Sa déclaration donne envie de voir le clip (soyons honnêtes). Surtout, quand on sait que les initiales "RST" signifient "Roi Sans Tête", le mystère est à son comble. On devrait avoir les réponses à nos questions prochainement.