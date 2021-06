Damso : des clips inédits dévoilés !

Des clips de Dems jamais sortis ont été publiés !

Léo Bigiaoui, réalisateur qui a travaillé avec Damso, a dévoilé des images exclusives de deux clips du projet "Ipséité". Ces derniers n’ont jamais vu le jour. Pour le moment…

En 2017, Damso fait appel au réalisateur Léo Bigiaoui pour réaliser le clip du morceau "Amnésie". Une expérience concluante puisque le rappeur a décidé de réitérer la collaboration avec lui la fois suivante. Il a donc réalisé de nouvelles images dont le clip de "Nwaar is The New Black" et "Kietu". Des vidéos inconnues du grand public. Au grand regret de Léo Bigiaoui.

Le réalisateur a publié des photos exclusives sur Instagram. Il demande également à celui qui se lance dans l'humanitaire de sortir ces deux oeuvres. Ces dernières n’ont, selon lui, reçu que des retours positifs.