Gims : les vraies raisons qui le poussent à arrêter le rap

Il quitte le rap game définitivement.

Au fil des ans, Gims anciennement Maitre Gims a pris une direction artistique complètement différente que celle qu'il avait à ses débuts. Exit les punchlines sanglantes sur des prods hardcores, il préfère maintenant pousser la voix sur des mélodies. Après avoir annoncé qu'il ne ferait plus du tout de morceau rap, il a expliqué ses raisons en détail.

Gims est devenu un incontournable du rap français depuis près de vingt ans. Membre légendaire de la Sexion d'Assaut, avec qui il devrait d'ailleurs bientôt retourner en tournée, il a cartonné également en solo. Ce qui le différencie des autres est sûrement le talent qu'il a de passer d'un flow brut comme dans "Loup Garou" avec Sofiane à une voix mélodieuse comme dans "Bella".

Mais il semble que son côté rappeur ne l'intéresse plus. Il l'a annoncé au mois de mai dernier : pour lui, son couplet sur le feat avec Nekfeu "C'est Quoi L'Del" était la dernière fois qu'il rappait. Lors d'une interview chez nos confrères de Rap R&B, il a donné plus d'explications sur ce choix de carrière : "J'ai plus envie de rapper, de me bagarrer dans des textes de rap, aujourd'hui, j'ai envie de faire des hits qui génèrent énormément, de passer en radio, faire de l'oseille et qu'on marque le coup. C'est fini de rapper pour être en TT, pour qu'on dise que c'est lourd, on s'en bat les cou*lles, il faut faire des trucs gros quoi. Il faut arrêter d'aller satisfaire une minorité, il faut arrêter de regarder des gens aigris qui sont 10,15 à demander des sons... Faisons des gros sons, des sons larges." Meugui vise donc haut, il veut élargir son public afin d'atteindre plus de monde et donc de streams.

Les fans du rappeur peuvent se consoler en réécoutant ses classiques notamment la réédition des "Vestiges du fléau".