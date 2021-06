Laylow : son court métrage "L’Etrange Histoire de Mr. Anderson"

Il annonce aussi son futur album.

Le retour de Laylow ne s'est fait pas en musique comme les fans s'y attendaient mais via un court-métrage. Néanmoins, le rappeur a en profité pour annoncer la sortie prochaine du successeur de "Trinity".

Mais en attendant, on a découvert en ligne un court-métrage de 23 minutes signé de la main du rappeur, "L’Etrange Histoire de Mr. Anderson". Cela permet entre autres de voir les talents de comédien du jeune artiste originaire de Toulouse même s'il joue un rôle très fortement inspiré de sa propre vie. Mais l'univers et l'atmosphère du film ne sont pas aussi "basiques". Ce n'est pas un documentaire sur lui mais bien une fiction qui filtre allégrement avec le fantastique et dans lequel on retrouve d'évidentes références à Tim Burton. La baseline du film est "La vraie vie, c’est prendre des risques" et Laylow, flanqué d'un alter ego créatif développe le message qu'il a déjà voulu faire passer auparavant : croyez en vous, ne céder aux pressions de votre entourage, faites ce que vous avez envie de faire, "ne laissez personne vous éloigner de vos rêves", autant de mantras que le rappeur avait déjà développé dans ses projets musicaux. De toute façon, le court-métrage étant entièrement produit, écrit et réalisé par Laylow et son équipe, il était logique que l'artiste continue dans la même démarche que pour son album.

Surtout que ce film sert bien de promotion à son futur album dont la date de sortie a été annoncée dans la foulée. L'opus de Laylow portera le même titre que le court-métrage et sortira le 9 juillet prochain.