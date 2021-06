Polo G : découvrez le tracklisting de "Hall of Fame"

Et il y a du beau monde !

Le troisième album de Polo G, "Hall of Fame", sortira le vendredi 11 juin 2021. Le rappeur de Chicago vient de partager le tracklising des morceaux contenus dans cet opus. Il contient 20 morceaux. 10 seront en solo et 10 seront en featuring. On retrouvera donc à ses côtés des rappeurs respectés avec qui il avait vraiment de se confronter micro et stylo en main. Il s'agit de DaBaby, Young Thug, Roddy Ricch, Lil Durk, Rod Wave, Lil Wayne, G Herbo, Scorey, The Kid LAROI; Nicki Minaj, Fivio Foreign et le regretté Pop Smoke.

Hall of Fame????????????????

Lmk Which Track u most Excited To hear????

"Habituellement, je ne fais pas de feats, mais là, j'ai voulu m'y essayer. Tous mes artistes préférés et futurs Hall of Famers sont là", a-t-il écrit sur Instagram.