Koba LaD dévoile la tracklist de sa mixtape "Cartel Volume 1" !

Elle sortira le 18 juin.

Après avoir teasé pendant plusieurs semaines son projet, il dévoile enfin des informations. Dans une vidéo postée par Koba LaD, on découvre ainsi le titre, la cover, la tracklist et la date de sortie de la mixtape "Cartel Volume 1" qui sortira donc le 18 juin et présentera sept titres dont six collaborations.

Koba LaD a décidé d'être bien mystérieux pour ce projet. Durant les dernières semaines, il a suscité la curiosité en postant des initiales qui s'avèrent être les premières lettres des artistes qui seront présents sur la mixtape. Il l'avait annoncé en avril et les choses se précisent : Koba a décidé de créer un "cartel" avec des rappeurs de la nouvelle génération. Il a décidé de mettre fin au suspense cette semaine en dévoilant une vidéo dont la direction artistique est très portée sur les films policiers, les cartels. Ainsi, des discussions sont dévoilées tout au long de la vidéo qui rappelle toujours la date du 18 juin. A la fin, on nous dévoile enfin les rappeurs présents sur la tracklist comme des suspects surveillés.

Le cartel est donc composé de SDM et Guy2Bezbar sur "Tue ça", Laylow sur "Batards", Frenetik et Gianni sur "Kilos de beuh", Oboy sur "Cramé", Gazo sur "Daddy Chocolat" et enfin ZKR et Landy sur "Chercher l'or". Koba LaD a réussi à réunir une vraie équipe de tueurs, le cartel risque fortement de faire des dégâts. Koba a tenu ses promesses, la mixtape s'annonce lourde.

Cette mixtape sera-t-elle un des derniers projets annoncés par le locksé du bât 7 ? Celui qui compte prendre rapidement sa retraite, avait annoncé qu'il comptait sortir seulement deux albums avant de disparaitre de l'industrie musicale. En tout cas, le nom de la mixtape "Volume 1" nous laisse croire qu'il y aura une suite....