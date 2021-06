Lil Baby et Lil Durk : découvrez le tracklisting de "The Voice of the Heroes"

Leur projet commun sort le 4 juin.

En attendant le 4 juin et la sortie de leur album commun, "The Voice of the Heroes", Lil Baby et Lil Durk viennent d'en partager le tracklisting. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les rappeurs se sont fait plaisir en ce qui concerne les invités. Sur les 18 morceaux annoncés, on retrouvera notamment Travis Scott, Meek Mill, Young Thug et Rod Wave.

D'ailleurs, Lil Baby, dans sa publication révélant la tracklist, a été clair :

"On va foutre le feu au monde !"

Le premier single, "Voice of the Heroes" a accumulé plus de quatre millions de vues sur YouTube en moins de deux jours, c'est dire l'attente qu'il y a autour de ce projet.